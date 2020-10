Würzburg: Corona-Testzentrum auf Talavera rüstet sich für Herbst

Das Corona-Testzentrum auf der Talavera in Würzburg rüstet sich für die kalte Jahreszeit. Um Wind und Wetter zu trotzen, haben die Verantwortlichen die bestehende Teststrecke um einige hundert Meter verlegt und befestigt. Künftig sollen Abstriche in einem Zelt und in Containern gemacht werden. Das Testzentrum auf der Talavera gibt es seit rund anderthalb Monaten. Seitdem ist dort von über 18.000 Personen ein Abstrich genommen worden. Zu Spitzenzeiten wurden insgesamt knapp 600 Personen an einem Tag getestet, darunter größtenteils Freiwillige. Jetzt gibt es immer weniger Tests: Vergangenen Dienstag beispielsweise wurden insgesamt 300 Personen auf der Talavera getestet. Darunter sind auch immer weniger Freiwillige. Also Personen, die nicht vom Gesundheitsamt zum Test geschickt wurden – beispielsweise, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Das Corona-Testzentrum ist von Montag bis Freitag zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen will, braucht einen Termin. Den gibt es telefonisch unter 0800 2019444, bzw. online unter www.testzentrum-wuerzburg.de. Mitzubringen sind Personalausweis oder Reisepass, sowie falls vorhanden eine Krankenversicherungskarte.