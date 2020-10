Mainfranken: Corona – 22 neue Fälle nach dem Wochenende

Die Corona-Fälle in Würzburg steigen weiter auf dem geringen Niveau der vergangenen Wochen. Das Landratsamt meldet nach dem Wochenende 22 Neuinfektionen. 15 davon stammen aus der Stadt Würzburg, sieben aus dem Landkreis. Mit den Neuinfektionen steigt die 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zu Freitag leicht an. In Würzburg Stadt liegt sie jetzt bei 30,48, das ist der bisher höchste Wert im Oktober. Im Landkreis liegt die Inzidenz bei 18,84. Ganz Würzburg ist damit weiter unter dem bundesweit geltenden Corona-Warn- und Alarmwert. Dieser liegt bei 35, beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Update zur Corona-Situation in Schulen Kitas und Bildungseinrichtungen Würzburg: Im evangelischen Kindergarten Weltkinderhaus am Heuchelhof ist ein Corona-Fall aufgetreten. Ein Kind ist infiziert. Weil unklar ist mit welchen anderen Kindern und Betreuern es in Kontakt stand, mussten bereits am Sonntag alle genannten zum Corona-Test. Der Kindergarten bleibt bis 22.10. zu. Auch ein Teilnehmer der Berufsförderungsmaßnahme in Veitshöchheim ist mit Corona infiziert. Kontaktpersonen stehen unter Quarantäne und wurden getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Zudem ist ein Erzieher des Blindeninstituts Würzburg mit dem Coronavirus infiziert. Private Kontaktpersonen, vier Mitarbeiter und vier Kinder wurden getestet. Alle bisherigen Ergebnisse sind negativ. Vier weitere Kinder, die Kontakt mit der infizierten Person hatten, müssen noch getestet werden.