Lkr. Main-Spessart/Kitzingen: Weitere Aktionen im Öffentlichen Dienst

Am Dienstag finden im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen weitere Protestaktionen der Angestellten im Öffentlichen Dienst statt. Auszubildende, Praktikanten und Dual-Studierende der Klinik Kitzinger Land und des Klinikums Main-Spessart sind von der Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen, sich am bundesweiten „Jugend-Warnstreik-Tag“ zu beteiligen. Begleitend dazu findet eine Kundgebung vor dem Klinikum Nürnberg statt. Außerdem veranstalten Beschäftigte des Klinikum Main-Spessart in Lohr am Dienstagmittag eine aktive Mittagspause. Die Angestellten des Öffentlichen Dienstes sind verärgert, dass die Arbeitgeberseite auch in der zweiten Verhandlungsrunde noch kein Angebot vorgelegt hat. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Angestellten von Bund und Kommen eine Lohnerhöhung um 4,8 Prozent, mindestens aber um 150 Euro monatlich, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem sollen Auszubildende, Dual-Studierende und Praktikanten 100 Euro mehr Lohn erhalten und fordern eine tarifvertragliche Regelung der Übernahme von Auszubildenden nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung.