Lohr: BKH-Patient nutzt Ausgang zur Flucht

In Lohr ist ein Patient des Bezirkskrankenhaus geflohen. Das bestätigt die Polizei. Die Fahndung nach dem Mann läuft. Er hatte am Sonntagnachmittag einen begleiteten Ausgang zur Flucht genutzt – dabei handelte es sich offenbar um den ersten Ausgang überhaupt für den Mann. Der Patient war 2003 wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Wegen seiner psychischen Erkrankung war er damals als nicht schuldfähig eingestuft und in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen worden. Welche BKH-Patienten einen Ausgang genehmigt bekommen und welche nicht entscheiden die zuständigen Ärzte.