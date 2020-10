Frammersbach: Mutmaßliche Autoknacker gefasst

Die Polizei hat in Frammersbach zwei mutmaßliche Autoknacker gefasst. Die beiden Männer im Alter von 62 und 41 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass am Parkplatz Mariabuchen an einem Auto die Heckscheibe eingeschlagen wurde und offensichtlich Fremde Wertgegenstände klauten. Im Rahmen einer Fahndung stoppte die Polizei in Frammersbach das Auto der beiden Männer und fand dort Diebesgut. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Männer für weitere Autoaufbrüche im Raum Main-Spessart und in Hessen verantwortlich sein könnten.