Würzburg: Prozess um Volksverhetzung – Vorwürfe zurückgewiesen

Vor dem Landgericht Würzburg ist am Dienstag eine Berufungsverhandlung um Volksverhetzung gestartet. Zu Prozessauftakt wiesen die vier Angeklagten die Vorwürfe zurück. Demnach habe es sich lediglich um eine politische Parodie, nicht um eine menschenverachtende, volksverhetzende Aktion gehandelt. Die vier Angeklagten – drei Männer und eine Frau - hatten sich 2017 verkleidet in den Faschingszug in Würzburg gemischt. Dabei hatten sie ihre Gesichter schwarz angemalt und trugen Rasta-Mützen. Auch sollen die Angeklagten ein Banner mit der Aufschrift „Wir wissen genau, abschieben wird uns keine Sau!“ dabeigehabt haben. Die rechtsextreme Partei Dritter Weg veröffentlichte später ein Video vom Faschingszug. Darin sind Rufe von den Angeklagten wie „Syria, Syria, Ficki, Ficki“ zu hören. In erster Instanz wurden die Angeklagten im Alter zwischen 28 und 61 Jahren zu Geldstrafen verurteilt. Diese bewegten sich zwischen 2.200 und 8.400 Euro. Im Berufungsprozess wollen sie einen Freispruch erwirken. Die Staatsanwaltschaft aber fordert höhere Strafen. Ein Urteil soll noch am heutigen Dienstag fallen.