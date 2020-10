Würzburg: Vorstellung des neuen Präsidenten der Uni

Ab April 2021 wird er die Uni Würzburg leiten: Paul Pauli, der neu gewählte Präsident, hat sich am Dienstag in einer Pressekonferenz vorgestellt. Ziel des Psychologen sei vor allem, das „Wir-Gefühl“ innerhalb der Uni zu stärken. Er wolle die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Fakultäten voranbringen und den Dialog zwischen Verwaltung und Wissenschaft stützen. Neben Pauli habe es elf weitere Bewerberinnen und Bewerber auf das Amt des Präsidenten gegeben. In die engere Auswahl für die Wahl am Montag sei neben ihm ein weiterer Kandidat gekommen. Darüber berichtete der Vorsitzende des Universitätsrats, Helmut Schwarzer. Pauli tritt die Nachfolge von Alfred Forchel an, der Ende März 2021 nach fast 12 Jahren sein Amt altersbedingt niederlegen wird. Der Präsident ist das Oberhaupt einer Universität.