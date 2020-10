Giebelstadt: B19 nur einspurig befahrbar

Die Baustelle auf der B19 nördlich von Giebelstadt hat am Dienstagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Grund dafür war eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn, so ein Sprecher des Staatlichen Bauamts. Um die Baustelle an der Kreuzung Albertshausen/Fuchsstadt abzuschließen, seien Asphaltarbeiten nötig. Auch am Mittwoch wird der Straßenabschnitt nur einspurig befahrbar sein. Voraussichtlich nächste Woche wird die Baustelle auf der Bundesstraße nördlich zur nächsten Kreuzung Lindflur/Rottenbauer versetzt.