Würzburg: Corona – drei neue Fälle in Stadt und Landkreis

Die Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Würzburg steigen langsamer als in den vergangenen Tagen. Am Dienstag meldet das Gesundheitsamt drei Neuinfektionen. Mit den neuen Fällen verändert sich auch die 7-Tage-Inzidenz. Sie liegt in Würzburg Stadt nun bei 27,36, im Landkreis bei 18,48. Der bundesweite Corona-Warn- und Alarmwert liegt bei 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Diese Werte unterschreitet ganz Würzburg weiter. Die Zahl der Personen, die unter Quarantäne stehen, steigt weiter. In Stadt und Landkreis Würzburg ist sie nun für 991 Menschen angeordnet. Das ist der höchste Wert im Oktober. Zum Vergleich: Vor einer Woche standen 720 Personen unter Quarantäne. Update zur Situation in Würzburger Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen: An der Josef-Grundschule Grombühl gibt es einen Corona-Fall. Eine Person, die im Rahmen ihrer Ausbildung an der Schule war, ist infiziert. Eine Lehrkraft und 18 Schüler stehen unter Quarantäne und müssen zum Corona-Test. Aus Main-Spessart ist am Dienstag eine Neuinfektion gemeldet worden. Die Inzidenz bleibt bei 12,68. Im Landkreis Kitzingen gibt es zwei neue Corona-Fälle. Die Inzident liegt laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 4,39.