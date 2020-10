Würzburg: GEW kritisiert Hochschulreform

Die Bayerischen Hochschulen sollen reformiert werden. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Unterfranken wehrt sich dagegen. Geplant ist, dass die Hochschulen künftig einem unternehmerischen Leitbild folgen. Am Mittwoch findet über diese Änderung im Bayerischen Hochschulgesetz eine Anhörung statt. Laut einem Sprecher der GEW würde die Änderung jedoch eine Bedrohung der Fächervielfalt an bayerischen Hochschulen bedeuten. Vor allem die relativ kleinen Geistes- und Sozialwissenschaften könnten sich langfristig nicht im unternehmerischen Wettbewerb behaupten. An der Universität Würzburg seien bereits lediglich 30% aller Studiengänge geistes- bzw. sozialwissenschaftlich.