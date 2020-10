Würzburg: 400 Fahrradfahrer zu schnell unterwegs

Nachdem in der letzten Woche vermehrt der Straßenverkehr in Würzburg kontrolliert wurde, ziehen die Verantwortlichen eine positive Bilanz. Im Fokus der einwöchigen Kampagne stand der Schutz von Kindern, Senioren, Radfahrern und Menschen mit Behinderung. Durch Schwerpunktkontrollen und das Verteilen von aufklärenden Flyern wurde auf Gefahren für die schwächeren Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht. Es wurden beispielsweise in der Fußgängerzone knapp 400 Fahrradfahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Außerdem wurden rund 40 Parkverstöße vor Schulen und auf Behindertenparkplätzen verwarnt. Alles in allem habe die Aktionswoche verdeutlicht, wie wichtig Aufklärungsarbeit ist, so ein Sprecher der Stadt. Eine Wiederholung der Aktion im Frühjahr 2021 werde bereits geplant.