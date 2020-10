Kitzingen: Aktionstag der IG Metall

Die Gewerkschaft IG Metall sorgt sich um Industrie-Arbeitsplätze im Raum Kitzingen. Am Mittwoch findet dazu ein Aktionstag in Kitzingen statt. Von 14 bis 16 Uhr werden sich Vertreter mehrerer Betriebe auf dem Marktplatz versammeln – darunter Baumüller, Bosch-Rexroth, Frankenguss, Fehrer, Leoni und Schaeffler. Die Firmenvertreter werden sich in einem Appell an ihre Betriebe wenden. Die Gewerkschaft fordert sichere Arbeitsplätze in der Region. Nicht erst seit Beginn der Corona-Krise sei man in Sorge, wie es in der Region weitergeht. Die Industrie stecke aktuell in einem Wandel. Die Gewerkschaft fordert eine Beschäftigungssicherung statt Arbeitsplatzabbau. In jedem Fall müsse verhindert werden, dass Unternehmen, die Corona-Hilfen erhalten, am Ende Arbeitsplätze streichen.