Der Mann, der in den letzten Wochen zwei Mädchen in Kitzingen angesprochen und nach Nacktbildern haben soll, ist gefasst. Wie die Polizei mitteilt konnte der Mittdreißiger am Montag geschnappt werden, als er erneut mit seinem weißen PKW in der Kitzinger Siedlung unterwegs war. Der Mann hat bereits gestanden die Mädchen angesprochen zu haben. Wie die Polizei betont, war der schnelle Fahndungserfolg nur durch die präzisen Angaben der beiden Mädchen, sowie von weiteren Zeugen möglich.