Frickenhausen: Viel zu wenig Abstand – Polizei schnappt Autofahrer

Am Freitagmittag hat die Verkehrspolizei bei einer Abstandskontrolle auf der A7 Höhe Frickenhausen zwei Pkw-Fahrer erwischt. Beide Fahrer hatten den Abstand zum Vordermann erheblich unterschritten. Eine Dame aus dem Raum Köln hatte mit 160 km/h bei erlaubten 80 Metern nur neun Meter Abstand gehalten. Ein weiterer Fahrer fuhr mit 131 km/h elf Meter hinter seinem Vordermann her. Hier hätte er mindestens 65 Meter Abstand halten müssen. Ihnen drohen nun zwei Punkte in Flensburg, 320 Euro Strafe und zwei Monate Fahrverbot.