Würzburg: Über 1.000 Menschen in Corona-Quarantäne

1.221 Menschen in Stadt und Landkreis Würzburg befinden sich aktuell in Corona-Quarantäne. Diese Zahl nannte das Landratsamt am Mittwoch. Das ist der höchste Stand im Oktober und ein Zuwachs um 230 innerhalb von 24 Stunden. Eine Häufung an Quarantäne-Fällen gibt es in Estenfeld: Hier müssen alle Kinder und Erzieher der Kita St. Elisabeth in Isolation. Hier wurden zwei Kinder positiv auf Corona getestet. Da das Ansteckungsrisiko hier nicht individuell ermittelt werden konnte sind nun alle betroffen. Insgesamt gab es seit Dienstag elf neue Corona-Infektionen in Stadt und Landkreis Würzburg. Die Inzidenz-Werte liegen in Würzburg-Stadt aktuell bei 24,23 und im Landkreis bei 17,87.