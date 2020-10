Australien/Würzburg 600.000 Euro Belohnung im Mordfall Simone Strobel

In den Cold Case Simone Strobel aus dem Landkreis Würzburg kommt erneut Bewegung. Die australische Polizei hat eine Belohnung von 600.000 Euro ausgelobt, für Hinweise die zur Aufklärung des Mordfalls führen. Die damals 25-jährige war zuletzt lebend am 11. Februar 2005 auf einem Camping Platz in Lismore gesehen worden, wo sie sich mit ihren drei Begleitern aufgehalten hatte. Sechs Tage später fand man ihren Leichnam in unmittelbarer Nähe zu dem Camping Platz. Um das Verbrechen, leiteten die australischen Behörden umfangreiche Ermittlungen ein. Auf deutscher Seite wurden diese von der Kripo Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt. Hinweisgeber können sich an die Kripo Würzburg wenden.