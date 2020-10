Theilheim: Polizei gespielt: 17-Jähriger will Autofahrer kontrollieren

Auf der A3 bei Theilheim hat ein 29-Jähriger in der Nacht auf Dienstag eine ungewöhnliche Polizeikontrolle erlebt. Der Ford-Fahrer wurde von einem BMW vor ihm raus gelotst – mit Blaulicht auf dem Dach und in der Heckscheibe. Die vermeintlichen Polizisten waren ein 17-Jähriger und eine Freundin. Sie wollten den Mann auf dem Parkplatz Sandgraben Süd kontrollieren. Der Ford-Fahrer erkannte, dass es sich um keine echten Polizisten handelte. Die beiden ergriffen daraufhin die Flucht in Richtung Nürnberg. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden – wer hat die vermeintliche Kontrolle am Dienstag gegen 1:35h mitbekommen und gab es weitere davon? Die Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige aus dem Raum Forchheim schon mit ähnlichen Delikten aufgefallen ist.