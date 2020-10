Mit fast zwei Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in Würzburg erwischt worden. Der 51-Jährige war am Mittwochnachmittag in der Veitshöchheimer Straße in eine Kontrolle gekommen. Weil er betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben. Der Mann bekommt jetzt eine Anzeige.