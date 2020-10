Schlüsselfeld: Sattelzug fährt ungebremst auf Stauende

Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Lkw: Auf der A3 Höhe Schlüsselfeld ist am frühen Freitagmorgen ein Sattelzug auf ein Stauende aufgefahren. Der 47-jährige Fahrer war in Richtung Nürnberg unterwegs als er den Stau übersah und nahezu ungebremst auf einen stehenden Sattelzug auffuhr. Dabei wurde dieser auf einen weiteren Lkw aufgeschoben. Der Unfallverursacher wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund aufwendiger Aufräumarbeiten musste die A3 in Richtung Nürnberg für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.