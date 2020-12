Würzburg: Straßennamen und Park and Ride Themen im Stadtrat

Der Würzburger Stadtrat hat am Donnerstagnachmittag unter anderem das Thema Straßennamen auf der Tagesordnung. Eine Kommission hat die Namenspaten von 120 Straßen auf ihre NS-Vergangenheit hin untersucht. Bei neun Straßen empfehlen die Experten neue Namen oder eine Einordnung. Das betrifft unter anderem die Nikolaus-Fey-, die Schadewitz- und die Richard-Strauss-Straße. Beim Kardinal-Faulhaber-Platz soll es zunächst eine öffentliche Diskussion geben, ob er umbenannt oder nur eingeordnet werden sollte. Ein weiteres Thema ist das geplante Park-and-Ride-Parkhaus in der Sanderau. Die Fraktionen von FDP/Bürgerforum und der Freien Wähler haben einen Antrag gestellt, um nach einer Alternative suchen zu lassen. Sie haben dabei das Schottergelände neben der TGW-Halle in der Feggrube im Auge. Die Straßenbahn soll dann, wenn machbar, bis hierhin verlängert werden – mit einer Wendeschleife und Endstation im oder am Parkhaus. Die Vorteile: eine direkte Anbindung an den ÖPNV und die bestehende Grünfläche am bisher geplanten Standort an der Stettiner Straße kann bleiben.