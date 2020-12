Kreis Würzburg: Am Samstag Probe-Alarm bei den Feuerwehrensirenen

Die Sirenen der Feuerwehren im Kreis Würzburg kommen am Samstag wieder auf den Prüfstand, um mögliche Mängel beheben zu können. Ab 10h gibt es daher immer wieder Probe-Alarm bis in den Nachmittag, je nach Gemeinde oder Stadt. Dabei ist ein einminütiger Dauerton mit zwei Pausen zu hören. Los geht es im Bereich Eibelstadt, Frickenhausen und Kirchheim zum Beispiel, ab 11h testen Bergtheim, Gerbrunn und Rottendorf. Danach geht es ab 13h weiter in Gaukönigshofen, Röttingen und Tauberrettersheim. Die letzten Probe-Alarme finden dann ab 14h in Altertheim, Kleinrinderfeld und Zell statt. Eine vollständige Liste gibt es bei uns im Internet auf …. Das Landratsamt Würzburg bittet darum, Fehlfunktionen zu melden an m.reitzenstein@lra-wue.bayern.de Auslösezeitpunkt zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr: Stadt Eibelstadt, Markt Frickenhausen am Main, Gemeinde Geroldshausen, Markt Giebelstadt, Gemeinde Kirchheim, Stadt Ochsenfurt, Markt Reichenberg, Markt Sommerhausen, Markt Winterhausen Auslösezeitpunkt zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr: Gemeinde Bergtheim, Markt Eisenheim, Gemeinde Estenfeld, Gemeinde Gerbrunn, Gemeinde Güntersleben, Gemeinde Hausen, Gemeinde Kürnach, Gemeinde Oberpleichfeld, Gemeinde Prosselsheim, Markt Randersacker, Markt Rimpar, Gemeinde Rottendorf, Gemeinde Theilheim, Gemeinde Thüngersheim, Gemeinde Unterpleichfeld, Gemeinde Veitshöchheim Auslösezeitpunkt zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr: Stadt Aub, Gemeinde Bieberehren, Markt Bütthard, Gemeinde Gaukönigshofen, Markt Gelchsheim, Gemeinde Riedenheim, Stadt Röttingen, Gemeinde Sonderhofen, Gemeinde Tauberrettersheim Auslösezeitpunkt zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr: Gemeinde Altertheim., Gemeinde Eisingen, Gemeinde Erlabrunn, Gemeinde Greußenheim, Markt Helmstadt, Gemeinde Hettstadt, Markt Höchberg, Gemeinde Holzkirchen, Gemeinde Kist, Gemeinde Kleinrinderfeld, Gemeinde Leinach, Gemeinde Margetshöchheim, Markt Neubrunn, Markt Remlingen, Gemeinde Uettingen, Gemeinde Waldbrunn, Gemeinde Waldbüttelbrunn, Gemeinde Zell am Main