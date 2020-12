Fußball: Corona-Fall im Kickers-Team

Bei den Würzburger Kickers gibt es einen Corona-Fall in der Zweitliga-Mannschaft. Das teilte der FWK am Donnerstagmittag mit. Sofort nach Bekanntwerden des Ergebnisses habe sich der betroffene Spieler in häusliche Quarantäne begeben. Laut Mitteilung zeigt er keine Symptome. Alle anderen Spieler wurden negativ getestet. Die Kickers befinden sich aktuell noch im Austausch mit dem Gesundheitsamt und weiteren Behörden. Unklar ist noch, welche Auswirkung der positive Befund auf das Frankenderby, am Sonntag beim 1. FC Nürnberg hat.