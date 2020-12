Gerbrunn: Männer werfen Rauschgift aus dem Fenster

Die Würzburger Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch in Gerbrunn zwei Männer wegen Drogenbesitzes festgenommen. Eigentlich waren die Beamten wegen einer Ruhestörung gerufen worden. Als der 19-jährige Wohnungsinhaber die Tür öffnete, schlug ihnen aber bereits Marihuana-Geruch entgegen, außerdem stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daraufhin händigte der 19-Jährige ihnen eine kleine Menge Amphetamin aus. Im Anschluss durchsuchten die Polizisten die Wohnung und stießen dort auf über 400 rezeptpflichtige Tabletten und knapp 140 Ecstasy-Pillen. Außerdem fanden sie circa 100 Gramm Marihuana und rund 70 Gramm Amphetamin in einem Stoffbeutel. Diesen hatten der Bewohner und sein 24-jähriger Partygast beim Klingeln der Polizei aus dem Fenster geworfen. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.