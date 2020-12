Würzburg: Wolfgang Kleiner bleibt Kommunalreferent

Wolfgang Kleiner bleibt für weitere sechs Jahre Kommunalreferent der Stadt Würzburg. Der Stadtrat hat ihn in seiner laufenden Sitzung mit 36 von 49 Stimmen wiedergewählt. Er startet damit Anfang Februar in seine mittlerweile vierte Amtszeit. In seine Zuständigkeit fällt unter anderem das Ordnungsamt, das Bürgerbüro aber auch der Bereich Zivil und Brandschutz. Bis zum Frühjahr war er auch lange Jahre für das Thema Umwelt zuständig. Das Umweltreferat wurde nach der Kommunalwahl aber zum Aufgabengebiet von Bürgermeister Martin Heilig.