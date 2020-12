Würzburg/Stuttgart: Prozess um Industriespionage startet

In Stuttgart beginnt am Freitag ein Gerichtsprozess um mögliche Industriespionage. Opfer war der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer. Angeklagt sind vier Männer, die bis 2008 bei einer Tochterfirma von KoeBau gearbeitet hatten. Der Hauptangeklagte soll dann sein eigenes Unternehmen gegründet haben. Mit Hilfe der anderen drei Angeklagten soll er zuvor bei der KoeBau-Tochter Fertigzeichnungen für Maschinenkomponenten mitgenommen und in seiner Firma eingesetzt haben. Auslöser der Ermittlungen war eine Anzeige des Würzburger Tochterunternehmens.