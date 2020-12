Würzburg: Weiterer Schritt zu Elektromobilität beschlossen

Die Stadt Würzburg wird die Infrastruktur für Elektromobilität weiter ausbauen. Der Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, die WVV mit der Schaffung der nötigen E-Ladesäulen zu beauftragen. An sich haben die Stadtwerke den Auftrag zwar schon, jetzt sollen aber zusätzlich Schnellladesäulen für E-Taxis und E-Carsharing-Autos in den Fokus rücken. Grundsätzlich sind die Taxiunternehmen bereit auf Elektroautos umzurüsten. Ohne entsprechende Schnelllademöglichkeiten wäre ein uneingeschränkter Taxi-Verkehr aber schwer. Grundsätzlich haben Taxis im Stadtgebiet eine sieben bis zehn Mal höhere Fahrleistung als einzelne PKW – entsprechend hoch wäre auch die Minderung von Emissionen, wie Schadstoffen.