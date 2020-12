Fußball: Kickers gastieren beim Club

Die Würzburger Kickers brauchen in der zweiten Bundesliga endlich Punkte – nach bislang zehn Spieltagen steht gerade mal ein Sieg und ein Unentschieden auf der Haben-Seite. Am Sonntag steht nun das Franken-Derby beim 1. FC Nürnberg an, dem aktuell Tabellenelften. Die Kickers müssen auf den rotgesperrten Abwehrspieler Ewerton verzichten, außerdem fehlt ein Spieler wegen einer Corona-Infektion. Zudem hoffen die Kickers auf etwas mehr Glück bei den Schiedsrichter-Entscheidungen, in den letzten Partien hatten sie sich mehrfach benachteiligt gefühlt. Spielbeginn am Sonntag in Nürnberg ist um 13 Uhr 30.