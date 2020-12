Kitzingen: 450 Corona-Impfungen pro Tag sollen möglich sein

Der Landkreis Kitzingen konkretisiert seine Corona-Impfstrategie: Insgesamt werden dort 450 solcher Impfungen pro Tag möglich sein. Darüber hat das Landratsamt jetzt informiert. Geimpft wird in zwei Impfzentren und durch drei mobile Teams. Ein Impfzentrum gibt es ab dem 15. Dezember in der Klinik Kitzinger Land, ein zweites ab 4. Januar in der Marshall Heights in Kitzingen. Wer zuerst geimpft wird, hat der Landkreis noch nicht festgelegt. Die mobilen Impf-Teams werden auch ab 15. Dezember bereitstehen, so der Landkreis. Sie sollen dann zunächst Mitarbeiter in Pflegeheimen testen, solange noch kein Impfstoff Verfügbar ist.