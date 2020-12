Ein Exhibitionist am Straßenrand hat am Freitag in Schweinfurt immer wieder vorbeifahrende Autos belästigt. Immer wieder hatte der Mann am Straßenrand die Hose runtergelassen, schließlich konnte der 29-Jährige gegen 19 Uhr festgenommen werden. Der 29-Jährige hatte auch noch Passantinnen belästigt und obszön angesprochen. Er musste vorsorglich die Nacht bei der Polizei verbringen.