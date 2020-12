Basketball: s.Oliver Würzburg holt Auswärtssieg

Auswärtserfolg für die Basketballer von s.Oliver Würzburg. Am Samstagabend haben sich die Baskets bei ihrem zweiten Auswärtsspiel der Saison gegen die NINERS Chemnitz durchgesetzt. In den ersten drei Vierteln konnte sich die Mannschaft eine Führung mit 22 Punkten herausspielen. Das hat gereicht – am Ende stand es 76:67 für die Basketballer aus Würzburg. Damit liegen die Würzburger auf dem 11. Tabellenplatz. Am Mittwochabend treffen die Baskets im fränkischen Derby auf Brose Bamberg. Anpfiff ist um 20:30 Uhr in der oberfränkischen Arena.