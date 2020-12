Fußball: Kickers verlieren Franken-Derby

Würzburg verliert in der Nachspielzeit. Mit 1:2 haben die Kickers am Sonntagnachmittag das Frankenduell gegen den 1. FC Nürnberg verloren. Zur Pause waren die Rothosen in Rückstand, kamen aber zehn Minuten nach dem Seitenwechsel durch Stürmer Dominic Baumann zurück. In einer eher zähen Partie hatte der Club dann in der Nachspielzeit das Glück auf seiner Seite. Nach einer Ecke erzielten die Mittelfranken kurz vor dem Abpfiff per Kopf den Siegtreffer. Durch die Niederlage befinden sich die Kickers immer noch abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga. Das nächste Spiel für die Rothosen steht dann kommenden Mittwoch an – zu Hause in der Flyeralarm Arena treffen sie auf den Abstiegskonkurrenten FC St. Pauli. Anpfiff ist um 18:30 Uhr.