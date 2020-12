Würzburg: Zeugen gesucht nach Raubüberfall am Samstagabend

Nach einem Raubüberfall auf eine Frau in Würzburg sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Die 58-Jährige ist am Samstag gegen 18.30h in der Marcusstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs unterwegs gewesen. Ein Unbekannter sprach die Frau aus dem Kreis Würzburg an und forderte Geld. Weil sie sich weigerte, zückte der Mann ein Messer und erbeutete so 50 Euro, bevor er flüchtete. Der Täter war circa 30 Jahre alt, etwa 1,70m groß und dunkel gekleidet gewesen – mit Kapuze und Handschuhen. Wer Hinweise hat, wird gebeten sich zu melden.