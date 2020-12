Würzburg: Niveau, Dynamik und Nachhaltigkeit sind „gut“

Beim Städteranking bekommt Würzburg in diesem Jahr die Note „gut“. Die IW Consult GmbH vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat wieder die 71 Großstädte in Deutschland verglichen. Dabei schauten sich die Experten das Niveau, also den Status Quo, und die Dynamik, also Entwicklung, an. Konkret heißt das: Wirtschaftsstruktur, Lebensqualität sowie Arbeits- und Immobilienmarkt. Würzburg belegte dabei beim Niveau den 11. Platz, bei der Dynamik den 15. Rang. Zum ersten Mal ging es auch um die Kategorie Nachhaltigkeit und damit 15 ökonomische, ökologische und soziale Indikatoren. Hier kam Würzburg aus dem Stand auf Platz 12 – laut Oberbürgermeister Christian Schuchardt hervorragend und eine kleine Sensation. Auch Klimabürgermeister Martin Heilig sieht das gute Abschneiden als Ansporn, unter anderem den Radverkehr und Elektromobilität weiter zu fördern.