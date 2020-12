Kitzingen: So viele Päckchen im Paketzentrum wie nie

Das DHL-Paketzentrum in Kitzingen muss derzeit so viele Päckchen bearbeiten wie nie. Mehr als 500.000 Stück waren es pro Tag in der vergangenen Woche. Insgesamt sind in dem Zeitraum in allen DHL-Paketzentren in Deutschland 56 Millionen Päckchen am Tag über das Fließband gelaufen. Durch den Lockdown ab Mittwoch und das anstehende Weihnachtsgeschäft rechnet DHL mit einem weiteren Päckchen-Rekord. Eine Obergrenze an Paketen, die am Tag bearbeitet werden können, gebe es nicht. Um die Päckchenflut zu bewältigen, würden aber Schichtpläne angepasst, zusätzliches Personal rekrutiert und wenn notwendig neue Mitarbeiter eingestellt.