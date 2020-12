Würzburg: Polizei findet bei Kontrollen zwei Mal Marihuana

Bei Kontrollen in den vergangenen Tagen hat die Polizei in Würzburg zwei Mal Drogen sichergestellt. Am Freitagabend stoppte eine Streife den Wagen eines 21-Jährigen. Der Schüler stand unter Drogeneinfluss und hatte 100 Gramm Marihuana dabei. In seiner Wohnung stellten sie rund 3.500 Euro sicher – vermutlich aus Drogengeschäften. Am Samstagabend hatte die Bundespolizei dann in einem Zug den richtigen Riecher. Ein 33-Jähriger hatte mehr als 100 Gramm Marihuana dabei, das er den Beamten übergab. Der Mann aus Gerolzhofen wurde festgenommen.