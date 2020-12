Würzburg: Uni-Prüfungen finden statt

Trotz Lockdown in ganz Deutschland – in dieser Woche werden an der Uni Würzburg noch Prüfungen geschrieben. Prüfungen gibt es noch am Donnerstag, Freitag und Samstag. Sie finden unter Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts statt. Das ganze erfolge in Absprache mit der Corona-Task-Force der Universitätsleitung und stehe nicht in Widerspruch zu den bayerischen Corona-Infektionsschutzmaßnahmen. Bei allen Prüfungen wird ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern zwischen den Prüflingen eingehalten.