Lohr: Klinikum Main-Spessart kommt an seine Grenzen

Die Intensivstationen in Mainfranken sind derzeit zu 79 Prozent ausgelastet. Das geht aus dem DIVI Intensivregister hervor. Demnach werden in Würzburg, in Schweinfurt und an der Klinik Kitzinger Land derzeit 24 Covid-Patienten auf Intensivstationen behandelt, 17 davon müssen beatmet werden. Die übrigen Krankenhäuser haben aktuell keine Covid-Intensivpatienten. Die Lage ist aber angespannt: Das Klinikum Main-Spessart in Lohr kommt an seine Belastungsgrenze. Die Lage sei sehr angespannt, aber Kontrolle, so die Klinikleitung gegenüber der Mainpost. Die Station mit den Corona-Patienten ist voll, gleichzeitig fehlt knapp ein Drittel des Personals krankheitsbedingt. Viele Angestellte sind demnach verschiedentlich erkrankt oder in Quarantäne. Laut Mainpost wurden inzwischen Pflegekräfte aus anderen Einrichtungen übernommen. Corona-Patienten werden in Lohr derzeit nicht mehr aufgenommen, sie kommen nach Würzburg, Wertheim oder Aschaffenburg. Die Notfallversorgung für die Weihnachtsfeiertage sei aber gesichert.