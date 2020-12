Kitzingen: Landkreis bietet Corona-Schnelltests vor Weihnachten an

Der Landkreis Kitzingen bietet vor Weihnachten Corona-Schnelltests für die Bürger an. Das Impfzentrum an der Klinik Kitzinger Land sei eigentlich einsatzbereit – da der Impfstoff jedoch noch nicht verfügbar ist, seien vorübergehend Kapazitäten frei, so Landrätin Tamara Bischof. Sie betonte: Bürger dürften jetzt nicht allein gelassen werden und so könne ihnen beispielsweise ein Besuch im Pflegeheim ermöglicht werden. Das Ergebnis des Schnelltests liegt nach etwa 20 Minuten vor, so lange muss die Testperson vor Ort warten. Jeder, der sich testen lassen möchte, kann über das Online-Portal www.corona-test-kitzingen.de unter dem Reiter „Antigen-Schnelltests“ einen Termin vereinbaren. Und so sieht das Angebot konkret aus: Klinik Kitzinger Land/Impfzentrum 1: vom 16. bis 23. Dezember 2020 von 08 Uhr bis 12 Uhr – Schnelltests im 5-Minuten-Takt. Corona-Testzentrum Albertshofen: vom 16. bis 23. Dezember 2020 von 18 bis 21 Uhr – Schnelltests im 4-Minuten-Takt.