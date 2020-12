Würzburg: Letzte Stadtratssitzung in diesem Jahr

Der Würzburger Stadtrat kommt am Donnerstagnachmittag zum letzten Mal in diesem Jahr zusammen. Auch Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann nimmt teil. Er hält eine Ansprache. Dann will Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt sich zur aktuellen Corona-Lage äußern. Unter anderem geht es außerdem um den Haushalt fürs kommende Jahr und darauf folgende Investitionen. Hierbei geht es aber nur noch um die formale Bestätigung des Haushaltsplans – komplett beraten wurde er schon im vergangenen Monat.