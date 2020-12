Sport: Start der englischen Woche für Kickers und Baskets

Die Würzburger Topmannschaften haben vor Weihnachten wenig Zeit, besinnlich zu werden. Für die Würzburger Kickers und s.Oliver Würzburg ist englische Woche. Die Rothosen empfangen um 18:30 Uhr den Kultclub FC St.Pauli zum Kellerduell der zweiten Bundesliga. Die Kickers sind nach wie vor Tabellenschlusslicht, die Hamburger nur einen Platz davor. Mit einem Sieg könnten die Würzburger auf einen Punkt herankommen. Am Samstag geht die Reise dann nach Darmstadt. Auch dieser Verein findet sich im unteren Tabellendrittel wieder. Die Baskets spielen um 20:30 Uhr im Frankenderby beim Tabellennachbarn Brose Bamberg. Die Teams stehen mit jeweils zwei Siegen und drei Niederlagen Kopf an Kopf im Tabellenmittelfeld. Am Sonntag um 15:00 Uhr steigt dann das nächste Heimspiel für die Würzburger gegen den Mitteldeutschen BC.