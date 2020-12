Mainfranken: Lockdown - VVM passt Fahrplan an

Der Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) passt aufgrund des Lockdowns den Fahrplan von Bus und Straßenbahnen an. In Würzburg Stadt fahren trotz Distanzlernen bis zum Ende der Woche alle Busse und fast alle Straßenbahnen, die bisher gefahren sind – auch nach 21 Uhr. Die Corona-bedingter Schul-Verstärkerbusse sind ab Mittwoch aber nicht mehr im Einsatz. Danach gilt der Fahrplan „Montag bis Freitag ohne Schule“. In den Landkreisen Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen fahren die Busse bis zum 22.12. nach dem geltenden Schulfahrplan. Ab dann nach dem Ferienfahrplan. Für Weihnachten und Silvester sind bisher nur einzelne ausfallende Fahrten bekannt. Die Taxis in der Region fahren weiter. Das haben sie auf Nachfrage mitgeteilt. Gestiegene Nachfrage an Fahrten konnten sie noch nicht feststellen. Diese Fahrten sind im Detail betroffen: Würzburg Stadt: Am Montag (21.12.) beginnen die Weihnachtsferien. Dann gilt der Fahrplan „Montag bis Freitag ohne Schule“. Bis einschließlich Freitag (18.12.) fahren die Busse nach dem Fahrplan „Montag bis Freitag mit Schule“. Ab Mittwoch, 16.12.2020 entfallen aber die Verstärker-Busse, die seit Schulstart eingesetzt werden. Betroffen sind: - 06:51 Uhr Linie 13 Abzweig Dürrbachau - Pestalozzistraße - 07:08 Uhr Linie 20 E Ökumenisches Zentrum - Sanderring über Frauenland - 07:12 Uhr Linie 12E Straubberg - Sanderring über Frauenland - 07:12 Uhr Linie E Brunnenstraße - Max-Planck-Stra&e - 07:12 Uhr Linie 26 Am Stuck - Busbahnhof über Heimgarten - 07:20 Uhr Linie 114E Busbahnhof, Bussteig A - Wittelsbacher Platz - 07:27 Uhr Linie E Busbahnhof, Bussteig 14 - Königsberger Straße - 07:35 Uhr Linie E Busbahnhof, Bussteig 14 - Königsberger Straße - 13:21 Uhr Linie 27 Busbahnhof, Bussteig A - va-Q-tec Straßenbahn: Ab Mittwoch (16.12.) entfallen die Fahrten der Linien 504 und 505 sowie alle E-Wagen (Straßenbahnschnellzüge). Es gilt jedoch weiterhin bis 18.12. der Plan „Montag bis Freitag mit Schule“. Am Samstag (19.12.) entfällt der Adventsshuttle. Weihnachten und Silvester: Nachdem IKEA am Heiligabend nicht öffnet, verkehrt die Omnibuslinie 25 an Heiligabend letztmals um 13:45 Uhr ab Hauptbahnhof und um 14:12 Uhr ab IKEA. Die folgenden Fahrten der Linie ab Hauptbahnhof enden jeweils an der Haltestelle „Am Handelshof". Die Rückfahrten zum Hauptbahnhof beginnen ebenfalls an der Haltestelle „Am Handelshof“ zu den fahrplanmäßigen Zeiten. Auch an Silvester gibt es Änderungen: Dann verkehrt die Omnibuslinie 25 von und zum IKEA letztmals um 16:15 Uhr ab Hauptbahnhof und um 16:42 Uhr ab lKEA. Die folgenden Fahrten der Linie ab Hauptbahnhof enden jeweils an der Haltestelle „Am Handelshof". Die Rückfahrten zum Hauptbahnhof beginnen ebenfalls an der Haltestelle „Am Handelshof" zu den fahrplanmäßigen Zeiten. Die Landkreise: In den Landkreisen Würzburg, Main-Spessart und Kitzingen fahren die Busse bis zum 22.12. nach dem geltenden Schulfahrplan. Ab dann nach dem Ferienfahrplan. Details: Landkreis Würzburg: Ab 16.12. entfallen alle Corona-bedingt eingesetzten Zusatzbusse sowie die Linie 439 und 469. Die Linie 437 wird nach dem Ferienfahrplan gefahren. Vom 16.12.2020 bis zum 22.12.2020 fahren alle Busse nach dem Schulfahrplan. Ab Samstag (19.12.) entfallen alle Fahrten, die regulär nach 21:00 Uhr beginnen. Maßgebend hierfür ist die Abfahrtszeit an der ersten Haltestelle. Diese Fahrten werden bis zur jeweiligen Endhaltestelle gefahren. Ab Mittwoch (23.12.) fahren die Busse nach dem Ferienfahrplan. Am 24.12. und 31.12. wird nach dem Samstagsfahrplan bis 21:00 Uhr gefahren (Abfahrtszeit erste Haltestelle bis zur jeweiligen Endhaltestelle). Landkreis Kitzingen: Im Landkreis Kitzingen fahren alle Buslinien bis zum 22.12. nach dem geltenden Schulfahrplan. Ausnahmen bilden die Linien 8115, 8116 sowie 8287. Hier entfallen alle Fahrten ab dem 16.12.2020 soweit sich kein Schüler für die Notbetreuung meldet. Ab dem 23.12.2020 gilt auf allen Linien der Ferienfahrplan. Landkreis Main Spessart: Im Landkreis Main-Spessart fahren alle Buslinien bis zum 22.12.2020 nach dem geltenden Schulfahrplan. Ab dem 23.12.2020 gilt auf allen Linien der Ferienfahrplan.