Unterfranken: Polizei warnt vor Telefon-Trickbetrügern

In Unterfranken häufen sich heute wieder die Anrufe von Telefontrickbetrügern. Davor hat die Polizei gezielt gewarnt und bittet, auch ältere Angehörige zu informieren. Die Betrüger geben sich entweder als Verwandte in Geldnot aus, bekannt als Enkeltrick. Alternativ behaupten sie, von der Polizei zu sein. Weil Geld oder Wertsachen des Opfers angeblich nicht mehr sicher sind, bieten die falschen Polizisten an, es abzuholen und sicher zu verwahren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, kein Geld an Fremde zu übergeben. Außerdem sollten Geld oder Wertsachen auch niemals im Freien deponiert werden. In Einzelfällen bitten die falschen Polizisten auch darum, angeblich helfen die Opfer dabei, Einbrecher zu überführen. Tatsächlich machen sich die Betrüger einfach nur mit den Wertsachen davon.