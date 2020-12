Würzburg: Zwischenfälle bei Anti-Corona-Demo

Eine Anti-Corona-Demonstration hat am Dienstagabend die Polizei in Würzburg beschäftigt. Es kam zu Zwischenfällen mit Demo-Störern. In der Innenstadt hatten sich rund 40 Personen der Initiative „Eltern stehen auf“ versammelt, um gegen Corona-Maßnahmen, wie z.B. die Maskenpflicht zu demonstrieren. Etwa genauso viele Personen versuchten die Demo zu stören, indem sie Wege blockierten. Zur Durchsetzung des Demonstrationsrechts der Initiative musste die Polizei teils gewaltsam gegen die Aktivisten vorgehen. Weiter hat die Polizei auch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Ob dies bei den Demonstranten oder den Aktivisten der Fall war geht aus dem Pressebericht der Polizei nicht hervor - eine entsprechende Nachfrage konnte noch nicht beantwortet werden. Bereits am Sonntag kam es zu Störungen aus dem linken Spektrum gegen eine Demo von „Eltern stehen auf“. Die Anti-Corona-Initiative ist bereits mehrfach mit Äußerungen von Rednern aufgefallen. Beispielsweise wurden dabei die Impfungen mit Menschenversuchen im dritten Reich und die Corona-Schutzmaßnahmen mit dem Holocaust verglichen. In beiden Fällen laufen Ermittlungen.