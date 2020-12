Würzburg: Weihnachtsessen von St. Egidio unter Corona-Bedingungen

Trotz Corona stellt der Verein St. Egidio auch in diesem Jahr ein Weihnachtsessen für Bedürftige auf die Beine. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. Demnach wird es am ersten Weihnachtsfeiertag ab 12 Uhr Corona-konforme Weihnachtsfeiern in kleinen Gruppen geben. Wo genau, erfahren die Bedürftigen in einer persönlichen Einladung. Nach der Feier gibt es Essen zum Mitnehmen für zu Hause. Risikopatienten, die nicht zu den Terminen kommen können, sollen daheim besucht werden. Besonders viel Unterstützung und Zuspruch kommen in diesem Jahr von den Sponsoren und von Freiwilligen, so die Verantwortlichen. Wer Fragen hat, kann sich unter 0931/322940 an die Organisatoren wenden.