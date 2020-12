Basketball: Frankenderby – s.Oliver Würzburg gegen Brose Bamberg

Wichtiger Abend für die Basketballer von s.Oliver Würzburg: Am Mittwoch um 20:30 Uhr kommt es zum Frankenderby bei Brose Bamberg. Die Teams stehen mit jeweils zwei Siegen und drei Niederlagen Kopf an Kopf im Tabellenmittelfeld – Würzburg auf Platz 11, Bamberg auf Platz 10. Die letzten beiden Auswärtsspiele der Baskets liefen erfolgreich: Sowohl gegen Vechta als auch gegen Chemnitz hatte man gewinnen können. Daran soll am Mittwochabend angeknüpft werden. Am Sonntag um 15:00 Uhr steigt dann das nächste Heimspiel für die Würzburger gegen den Mitteldeutschen BC.