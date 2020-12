WÃ¼rzburg: Impfzentrum auf der Talavera vorgestellt

Stadt und Landkreis Würzburg haben am Mittwochnachmittag ihr Impfzentrum auf der Talavera vorgestellt. Es ist 4.000 Quadratmeter groß und damit das größte freistehende Impfzentrum in Bayern. Bis zu 1.000 Impfungen sollen in den 19 Impfkabinen pro Tag möglich sein. Dazu kommen weitere Kapazitäten durch eine Impfstrecke auf dem Flugplatz Giebelstadt und mobile Teams. Sie bieten temporäre Impfmöglichkeiten im Landkreis oder fahren dort direkt Einrichtungen an. Insgesamt sollen in Stadt und Landkreis Würzburg pro Tag 2.000 Corona-Impfungen möglich sein.

