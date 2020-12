Basketball: s.Oliver verliert Frankederby in Bamberg

s.Oliver Würzburg hat das Frankenderby in der Basketball Bundesliga verloren. Sie unterlagen bei Brose Bamberg mit 66:81. Bereits im zweiten Spielviertel konnten die Gastgeber Abstand zu den Würzburger gewinnen und diesen bis Spielende ausbauen. Farblich lief das Frankenderby ungewohnt: Das s.Oliver Team hatte versehentlich die Heimtrikots zum Auswärtsspiel mitgebracht. So spielten sie in ihrer Heim-Farbe rot und die Gastgeber wechselten auf ihre weißen Auswärts-Trikots. In der Tabelle steht Würzburg nun auf Rang 12. Bereits am kommenden Samstag geht es zu Hause gegen den direkten Tabellennachbarn, Mitteldeutscher BC.