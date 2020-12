Helmstadt: Gemeinderat ist gegen ein Amazon-Verteilzentrum

Der Online-Riese Amazon darf nicht in Helmstadt bauen. Der Großteil des Gemeinderates hat am Donnerstagabend gegen ein Logistikzentrum des Internethändlers gestimmt. Es gab nur wenige Stimmen für das Projekt. Für Helmstadt hat das Projekt mehr Nach- als Vorteile: Das Verteilzentrum hätte nämlich 6,5 Hektar Fläche im neuen Gewerbegebiet verbraucht, aber dafür vergleichsweise wenig Gewerbesteuer gebracht. Außerdem hätte es voraussichtlich mehr Lärm gegeben bei rund 400 Fahrten pro Tag. Es wären rund 140 neue Arbeitsplätze in Helmstadt entstanden – aber vor allem für Ungelernte.