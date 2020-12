A3/Würzburg/Randersacker: Vollsperrung in der Nacht auf Sonntag Es ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau der A3: Zwischen Würzburg-Heidingsfeld und Randersacker wird ab Sonntag die Verkehrsführung so umgestellt, wie sie dann auch bleibt. Außerdem gehen dann beide Röhren des Katzenbergtunnels in Betrieb. Dafür muss aber in der Nacht auf Sonntag die A3 hier voll gesperrt werden – und zwar von 20 bis 6 Uhr und inklusive der Rastanlagen Würzburg Nord und Süd. Es gibt aber Umleitungen. Noch fahren beide Richtungen auf der Fahrbahn nach Nürnberg – ab Sonntagfrüh sind sie erstmals wieder getrennt. Deswegen muss auch die Technik im Katzenbergtunnel angepasst werden. Im Anschluss ist bis voraussichtlich Ende Januar noch mit der Sperrung von je einer Spur zu rechnen – für restliche Arbeiten an Lärmschutzwänden und Stützkonstruktionen. Autofahrer werden gebeten, hier also weiterhin besonders aufmerksam zu sein.