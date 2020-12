Die Agentur für Arbeit in Würzburg rechnet mit einem Anstieg der Kurzarbeit. Mit dem harten Lockdown müssen ja weitere Unternehmen in die Zwangspause. Davon waren viele auch schon im Frühjahr in Kurzarbeit. Die betroffenen Betriebe müssen sie aber erneut anzeigen, wenn es zwischenzeitlich drei Monate oder mehr ohne Kurzarbeit gab. Den Rekord gab es im April: Da waren mehr als 41.000 Beschäftigte aus 4.000 Unternehmen in Mainfranken in Kurzarbeit.